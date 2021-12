Lil Nas X casse l’integralite des codes du rap “conventionnel” (et c’est une bonne chose)

Votre rappeur, qui sort Ce premier album studio -“Montero”- votre vendredi, n’a de cesse pour redefinir des codes d’un rap US “conventionnel.”

MUSIQUE – depuis trois annees, il dormait bien au salon pour sa propre s?ur avec Grace a Le profit de banque dans le rouge. Aujourdhui, pres pour 10 millions de gens paraissent abonnees pour son compte Instagram et tous de ses tweets enflamme internet. Notre rappeur Lil Nas X, 22 annees, sort ce vendredi 17 septembre son premier album Montero.

Mon opus vraiment attendu ou lon retrouve en particulier les tubes Industry Baby ou Sun Goes Down -qui comptabilisent quelques centaines pour millions de vues via YouTube-, mais aussi des featuring avec Grace a Sir Elton John, Doja Cat, Megan Thee Stallion ou bien Miley Cyrus. De decembre 2018 , et Votre succes pour son titre rap a toutes les accents country Old Town Road, Lil Nas X nen termine plus de faire amener lui.

Montero Lamar Hill (pour Ce pur nom) reste ne en 1999 a Lithia Springs, du Georgie. L’ensemble de ses parents divorcent alors quil na que six annees et Cela part vivre avec Grace a sa maman et sa propre grand-mere au sein de un quartier complexe dAtlanta Prealablement pour demenager a nouveau chez son pere des annees apr , au sein d’ sa jolie metropole dAustell.

Je ne pensais jamais y aller (. ) et cetait mieux Afin de moi, confiait-il au magazine Rolling Stone du avril 2019. Cela y avait tellement de merdes pour Atlanta que quand jetais reste la-bas, j’ serais tombe entre de mauvaises mains.

1 genie des reseaux sociaux

Au cours de le adolescence, Notre petit Montero Lamar Hill deroule de nombreuses temps libre a travailler Avec les reseaux sociaux. Je faisais des videos humoristiques dans Faceb k, et j’suis passe pour Instagram et jai saute Avec Twitter, declarait du meme media le rappeur. Cest la que jetais vraiment 1 maitre. Cetait Un premier endroit ou j’ pouvais devenir etre viral.

Cest donc a force pour tweets ainsi que publications Instagram et Faceb k que Lil Nas X sest forge 1 reputation. Il pourra sembler etre 1 celebrite d’un jour du lendemain, ajoute Ce New York Magazine, Neanmoins, Ce succes reste le produit dun plan marketing d’un XXIe siecle qui dure diverses annees.

Retour a lete 2018. Apres de annee pour la fac de West Georgia, Lil Nas X decide de bien arreter pour se lancer dans la musique. Cela publie des pieces , lequel ne rencontrent jamais leur public. Apres une passee via YouTube en novembre 2018 -il vit du coup chez sa propre s?ur-, il achete Le beat via internet et ecrit Ce tube Old Town Road.

Notre morceau reste poste debut decembre et gagne lentement, mais surement, en popularite. En mars 2020, Lil Nas X senvole concernant New York, signe avec Grace a Notre label Columbia et enregistre Mon remix avec Grace a Ce celebre chanteur pour country Billy Ray Cyrus -le pere de Miley-, qui battra Plusieurs records de vente outre-Atlantique et ailleurs.

Voili, leurs succes senchainent (Panini, Rodeo, MONTERO, Industry Baby. ) et Lil Nas X ne cesse de casser nos codes d’un rap traditionnel. Pour commencer par le coming-out Avec 1 tweet Mon 30 juin 2019, a loccasion d’un mois Plusieurs fiertes.

Dans de la interview a la BBC quelques temps plus tard, le rappeur a confirme etre gay. Cest quelque chose (son coming-out, NDLR) que javais envisage pour ne pas Realiser, demporter bien ca avec Grace a mon emmenagement au sein d’ ma arrive, mais je ne veux gu passer toute mes s a mempecher d’effectuer ce que je veux, confiait-il.

La musique rap continue de tourner autour pour lhyper-masculinite heterosexuelle

Mon coming-out dautant plus ardu concernant lui que Ce rappeur reconnaissait aupres pour des confreres une BBC que lhomosexualite nest gu vraiment acceptee (. ) Avec J’ai communaute country ou hip-hop.

La musique rap continue detre plutot homophobe ainsi que tourner autour pour lhyper-masculinite heterosexuelle, analyse concernant Le HuffPost Mon sociologue a luniversite de Richmond Matthew Oware, auteur pour Jai quelque chose a penser Race, Genre et Conscience sociale au Rap.

Dans une telle industrie, des gays seront souvent consideres comme modestes, ajoute-t-il. Cest ce qui explique que Lil Nas X subisse toujours les repercussions negatives pour Ce coming-out. Cest une expression de lhomophobie ainsi que ma misogynie presentes dans sa entreprise americaine , et donc Avec lindustrie du rap.

Aucune quoi decourager Lil Nas X concernant autant. Correctement au contraire. De mars soir, Mon rappeur revele MONTERO (Call Me By Your Name), un morceau ou il parle sans detour de sexe gay. Notre clip, melant references bibliques, mythologie grecque, imaginaire queer, lap dance avec Grace a Satan, ulcere les conservateurs, y compris chez les confreres rappeurs.

Lorsque Lil Nas X nest jamais Ce premier rappeur mainstream a exprimer ouvertement le homosexualite -Frank Ocean du 2012 ou Tyler The Creator de 2017 lont fait Prealablement lui-, il est le premier a parler de maniere aussi directe pour sexualite gay Avec ses chansons. Quelques codes quil emprunte sans trouver au rap americain traditionnel – ou Un sexe est plutot maintenant et ces dames souvent hyper-sexualisees. En Ca, y nest jamais tres tout autre des autres rappeurs, samuse Matthew Oware.

Au sein de le dernier clip, Industry Baby, Notre rappeur se met en scene au sein d’ une prison assez queer ou on le retrouve du milieu dune choregraphie bouillante, tres denudee, avec Grace a ses codetenus masculins.

Quand Lil Nas X a fera Ce coming-out, y netait jamais aussi ouvert dans sa propre sexualite, rappelle Matthew Oware. Cest venu avec Grace a le temps, peut-etre grace pour laccueil bienveillant et a toutes les remarques positifs quil recoit des fans.

Power bottom

Bilan Pas rien ne semble parait etre en mesure de arreter Lil Nas X. Votre 28 juin, pour la ceremonie Plusieurs Bet Awards, il s’fait noter de embrassant pour haute bouche lun de l’ensemble de ses danseurs apres une performance pharaonique.

Pas recemment, Cela a fera Le autre coming-out celui de power bottom. 1 expression que lon pourrait traduire, au sein d’ sa sexualite gay, avec le penetre qui tient tous les renes ou Notre passif puissant.

On apprend a nos passifs pour se refrener, a se faire petit. On evoque pour des passifs, vous pourrez avoir pour lambition, mais gu tr . Vous devriez viser Notre celebrite, cela dit, ne point etre super celebre, sinon vous menacerez nos actifs, a ecrit Lil Nas X le 29 juin Avec Twitter.

We teach our bottoms to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to bottoms, you can have ambition, but not t much. You should aim to be successful, but not t successful. Otherwise, you would threaten the top.

Tel Votre rappelle Libe Avec Le excellent billet pour Guillame Lecaplain cougar life, dans un monde ou encule continue detre jete pour bien bout de champ a toutes les personnes quon a envie de rabaisser, dire quon lest, encule, brise mon bon tabou. Et le rappeur risque den briser toujours beaucoup dautres.

